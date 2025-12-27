KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

Hakim savcılık güvenlik soruşturması


27 Aralık 2025 16:13
Hakim savcılık güvenlik soruşturması
Arkadaşlar geçmişte muhalif bir parti liderinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermiş birisi hakim savcılık sınavı güvenlik soruşturmasında bunun sıkıntısını yaşar mı?

kamuhizmeti123
Aday Memur
27 Aralık 2025 16:23

adaya bağlı :)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hakim savcılık güvenlik soruşturması

Sözlük

astronot 1 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 2 günaydın sözlük 1 Adresi Olmayan Ev 1 bi mola radyo yayını 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2

Son Haberler

38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısıBakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklamasıErdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip ErdoğanBakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.