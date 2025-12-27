Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

yolluğu kim öder nasıl hesaplanır


27 Aralık 2025 16:21
yolluğu kim öder nasıl hesaplanır

merhaba. yarıyıl mazeret tayininde il dışı yapacağım. yolluğu gittiğim yer mi, mevcut çalıştığım yer mi öder? Nasıl ödenir? dilekçe vs gerek var mı?


bahçesaray
Şef
27 Aralık 2025 16:24
en son çalıştığın okul Dilekçeye gerek yok

turkcebiliyorum
Aday Memur
27 Aralık 2025 16:25

eş durumuna başvurunca gitmeden mi ödeyecek? Nasıl olacak

bahçesaray, 10 dk. önce
en son çalıştığın okul Dilekçeye gerek yok
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazarete Bağlı Yer Değiştirme DuyurusuAralık ayı ek ders yatan yerler var mı?2026 ocak kariyer basamaklari klavuzu yayınlandı.Yeni nesil gümbür gümbür geliyor.Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?En zor branş hangisi?Yeni atanan öğretmenlere tavsiyelerRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?Meslek lisesinde huzur hakkı ödemesiEylül 2023'te göreve başlayan sözleşmeli öğretmen aile birliğine başvurabilir mi?

Sözlük

günaydın sözlük 1 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 2 astronot 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 bi mola radyo yayını 1 Adresi Olmayan Ev 1

Son Haberler

38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısıBakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklamasıErdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip ErdoğanBakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.