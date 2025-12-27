sağlık bakanlığı Çocuk gelişimci

merhabalar, içişleri Bakanlığına bağlı bir kadroda çalışıyorum fakat 2026 KPSS de yeterli bir puan alırsam sağlık Bakanlığının çocuk gelişimci kadroları için başvurmak istiyorum.hastanede çalışan çocuk gelişimci arkadaşların mesai durumları nöbet vardiya sistemi var mı , maaş özlük hakları nedir öğrenme imkanım varmı .Teşekkürler

merhabalar, içişleri Bakanlığına bağlı bir kadroda çalışıyorum fakat 2026 KPSS de yeterli bir puan alırsam sağlık Bakanlığının çocuk gelişimci kadroları için başvurmak istiyorum.hastanede çalışan çocuk gelişimci arkadaşların mesai durumları nöbet vardiya sistemi var mı , maaş özlük hakları nedir öğrenme imkanım varmı .Teşekkürler