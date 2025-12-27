Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

sağlık bakanlığı Çocuk gelişimci


27 Aralık 2025 17:41
sağlık bakanlığı Çocuk gelişimci
merhabalar, içişleri Bakanlığına bağlı bir kadroda çalışıyorum fakat 2026 KPSS de yeterli bir puan alırsam sağlık Bakanlığının çocuk gelişimci kadroları için başvurmak istiyorum.hastanede çalışan çocuk gelişimci arkadaşların mesai durumları nöbet vardiya sistemi var mı , maaş özlük hakları nedir öğrenme imkanım varmı .Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

2026 Ocak iller arası tayin hemşireSağlık bakanlığı büro personel 3+1 e tabi mi?iller arası tayin kurasıİstifa sonrası açıktan atama 2025İstifa sonrası açıktan atama sonrası işe başlamaSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)2026 İstifa sonrası açıktan atamaSosyal ÇalışmacıGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçları

Sözlük

bi mola radyo yayını 1 günaydın sözlük 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 2

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değilEsenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar varİstanbul'da fahiş fiyat denetimleri: 10 milyon lira idari işlem uygulandı15 yılda orta sınıf yıl yıl eridiAtatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla 'Seğmenler Kortej Yürüyüşü' düzenlendi

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.