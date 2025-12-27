sağlık bakanlığı Çocuk gelişimci

Kullanıcı Uyar
2026 Ocak iller arası tayin hemşireSağlık bakanlığı büro personel 3+1 e tabi mi?iller arası tayin kurasıİstifa sonrası açıktan atama 2025İstifa sonrası açıktan atama sonrası işe başlamaSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)2026 İstifa sonrası açıktan atamaSosyal ÇalışmacıGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçları
Cevdet Yılmaz: Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değilEsenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar varİstanbul'da fahiş fiyat denetimleri: 10 milyon lira idari işlem uygulandı15 yılda orta sınıf yıl yıl eridiAtatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla 'Seğmenler Kortej Yürüyüşü' düzenlendi
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.