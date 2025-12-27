Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Ankilozan spondilit?


27 Aralık 2025 17:44
Ankilozan spondilit?

Merhaba herkese. Ankilozan spondilit teşhisi aldım. Hemşireyim. Bu rahatsızlıkta yoğun bakım veya acilde çalışılmayacağına dair bir rapor veriliyor mu?


İlhanlımehmet
Aday Memur
27 Aralık 2025 18:41
verilebiliyor bende de aynı Hastalık var tabi raporlanması lazım hangi seviyede rahatsızlığın
