Kardan dolayı uçağım iptal oldu ne yapacağım?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Asgari Ücrete, Memur Zammından Fazla Artış Uygulandı%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıAsgari Ücret 28.075 TL Oldu2025 Aralık maaşlarımızı yazalımMemurlar net maaş robotuKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiPromosyonu geri iade eden var mı?Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiyeKamu-Sen'in Verdiği ŞemsiyeBöyle olacağı belliydi.
Sözlük
Son Haberler
Cevdet Yılmaz: Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değilEsenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar varİstanbul'da fahiş fiyat denetimleri: 10 milyon lira idari işlem uygulandı15 yılda orta sınıf yıl yıl eridiAtatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla 'Seğmenler Kortej Yürüyüşü' düzenlendi
Editörün Seçimi
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.