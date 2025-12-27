Açıklanan illere göre norm fazlası öğretmen branşları sayısı

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
27 Aralık 2025 19:05
Açıklanan illerin (Amasya, Erzurum, Sivas, Tokat, Muş) güncel norm fazlası öğretmen listeleri MEM sitelerindeki PDF?lerden derlenerek birleştirildi. Branş isimleri standartlaştırıldı ve toplam sayılar hesaplandı. En çok norm fazlası olan ilk 20 branş şöyle (toplam öğretmen sayısı 8410):

1. Sınıf Öğretmenliği - 789

2. Tarih - 656

3. Türkçe - 607

4. İngilizce - 547

5. Matematik - 515

6. Teknoloji ve Tasarım - 488

7. İlköğretim Matematik - 462

8. Fen Bilimleri - 441

9. Sosyal Bilgiler - 386

10. Rehberlik - 340

11. Türk Dili ve Edebiyatı - 312

12. Okul Öncesi - 284

13. Biyoloji - 282

14. Görsel Sanatlar - 232

15. Müzik - 221

16. Fizik - 190

17. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi - 187

18. Coğrafya - 174

19. Beden Eğitimi - 170

20. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri - 145

bakanlık duyurunuzdan il müdürlüklerine e posta göndermiş duyurular kaldırılmış atamalar bakanlık tarafından yürütülecekmiş
