Ekpss ile memur kadrosuna atama ve sürgün tehtidi


27 Aralık 2025 19:40
Ekpss ile memur kadrosuna atama ve sürgün tehtidi

11 yıllık 4 yıllık ekpss ile memur atanmış bir engelli personel engeline uygun iş verilmediğini ve atamasının memur olarak yapıldığı ama burda mübaşir olarak calistirilmasi istendiği için itiraz edince yetkili birim amiri tarafından il dışına sürgün uyarısı yapılmış..4 yıllık fakulete mezun memur olarak atanan biri mübaşir olarak calistirilabilirmi

