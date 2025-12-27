4-D emekli kamu iscisi goreve iade

Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
27 Aralık 2025 20:11
Merhaba ben 4d kamu iscisi guvenlik gorevlisi olarak emekli oldum 2024 te arrastirdim kendi emekli oldugum veya baska kuruma dilekceyle basvuru yspilirsa kadru veya sozlesmeli olarak goreve iade olunuyormus .acaba bilgi verebilecek arkadaslar yazarsa sevinirim

Not ise baslarsa emejli maas kesiliyor kadro kamu isci olursa

