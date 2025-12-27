Kamu Personeli \ Bakanlıklar
27 Aralık 2025 20:12
4d emekli kadrolu isciydim guvenlik

Merhaba ben 4d kamu iscisi guvenlik gorevlisi olarak emekli oldum 2024 te arrastirdim kendi emekli oldugum veya baska kuruma dilekceyle basvuru yspilirsa kadru veya sozlesmeli olarak goreve iade olunuyormus .acaba bilgi verebilecek arkadaslar yazarsa sevinirim

Not ise baslarsa emejli maas kesiliyor kadro kamu isci olursa


yeşilrussel
Memur
27 Aralık 2025 20:53

Öyle bişey yok

