merhaba


27 Aralık 2025 21:34
merhaba
arkadaşlar doktor kanserden şüphelendı bir takım testler yaptı ama tam teşhis koymadı... bu durumda bana tedavi için izin verirler mi....

hasandiye134
Şef
27 Aralık 2025 21:56
inşşah cevabını bilen cevaplar kardeşim ama sanki hangi evre olduğu önemli diye biliyorum

sultan34343131
27 Aralık 2025 22:03
ilerlemiş mi olması lazım acaba

Cancan001
Memur
27 Aralık 2025 22:37

Rabbim şifa versin öncelikle. İzin verir m demek ne demek sağlık bu emniyet değil doktorlar izn verecek tedaviye başla başkada birşey düşünme


Akın13030
Aday Memur
27 Aralık 2025 22:44
geçmiş olsun Allah şifa versin insallah bu süreçte moral çok önemlidir moralini bozma iyi düşün kötü bir şey çıkmaz bolca dua et ..

sdtmtl
Aday Memur
27 Aralık 2025 22:47
Başına gelmiş biri olarak öncelikle geçmiş olsun hiç moral bozma izin konusunuda teşhis koyarsa inşallah yoktur bu arada rapor al sürekli isteyen istediğini desin yada git müdürle konuş rahat çalışabileceğin tedavini rahat olabileceğin bir yerde çalışmaya bak
