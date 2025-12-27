KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
DHMİ programcı kadrosu


27 Aralık 2025 22:44
DHMİ programcı kadrosu

Merhaba, bu kadro ile ilgili özlük hakları , iş tanımı, maaş vb. konularda bilgiye ulaşamadım. Bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi? Bir de YDS +KPSS puanıyla alım yapıyor, KPSS kaç puana düşer bilen arkadaşlar yardım ederse çok sevinirim. 657 ye tabi olarak çalışıyorum. İş değiştirme ve şehir değiştirmeye değer mi netleştirmeye çalışıyorum . Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim

