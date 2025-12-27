İleriye Dönük Yatırım İçin Fikir

Değerli arkadaşlar bir konuda tecrübe sahiplerinin fikrine ihtiyacım var, yeni evlendim, eşim de ben de polis memuruyuz, şu an küçük bir ilçede görev yapıyoruz ve 5 yıl burada kalacağız, oturduğumuz ev kira, ancak çok makul bir kira veriyoruz, kendimize ait bir evimiz yok, bulunduğumuz ilçede kiramız uygun olduğu için buradan ev almak mantıksız geliyor, çok az miktarda borçlanarak kendi memleketimizde 0 bir daire alabilecek durumdayız, eğer böyle bir daire alırsak kira getirisi şu anki oturduğumuz evin kirasının iki katı, 10 bine 20 bin gibi, evi almak mı mantıklı yoksa altın biriktirip 5 yıl sonra duruma göre davranmak mı mantıklı sizce ?