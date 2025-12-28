Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
2026 tüm memurlara %3 kesinti


28 Aralık 2025 00:25
2026 tüm memurlara %3 kesinti
Memurlara zorunlu %3 emeklilik kesintisi yapılacak deniyor. Biz bunu istemiyoruz zorunlu yapma hakkı nerden doğuyor

yunusbalık34
28 Aralık 2025 00:26
Bu olay gerçekleşmeden sendikaları bu konuyla alakalı itiraz etmeleri için göreve davet etmeliyiz.
