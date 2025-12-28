2026 tüm memurlara %3 kesinti

Kullanıcı Uyar
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Asgari Ücrete, Memur Zammından Fazla Artış Uygulandı2025 Aralık maaşlarımızı yazalımMemurlar net maaş robotuUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıMemursen ve Kamusen İstifaPromosyonu geri iade eden var mı?Asgari Ücret 28.075 TL Oldu5510 Sayılı Kanunun ve 5434 Sayılı Kanun hakkında güncel AYM kararlarıSağlık Mazereti Nedeniyle Tayinin Reddi
SGK Hitap Kayıtlarında, Borçlanılmayan Askerlik Süresi İle Emekli Keseneğine Esas Süre Neden Eşit Olur?Ankara'da 'Terörsüz Türkiye'ye Evet' programı düzenlendi2026 Yılı Plastik Poşet Fiyatı Belli OlduBolu Dağı'nda ağır tonajlı araçlara geçiş yasağıFutbolda şike soruşturması: Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.