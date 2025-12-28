Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Şark Personel Sayısı
Batı da ki bir çok ilin 12 /36 ya geçeceği için ; ihbar anons dahi gelmeyen birçok doğu illerinin ve ilçelerinin personel sayısının azaltılacağı ipkaların azaltılacağı söyleniyor, çok yerinde bir düzenleme, yapanın eline koluna sağlık.. Haksız mıyım İstanbul Ankara İzmir Antalya Muğla Bursa Eskişehir Konya da ki meslektaşlarım .

Haksizsin bu dedigin bati illerinde olabilir ama doğu illeri icin insallah dogru degildir. Suan çözüm sureci var diye dogu sakin olabilir ama buralarin karismasi anlik oluyor. En ufak bir olayda guvenlik zaafiyeti olabilir.

