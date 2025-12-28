Şark Personel Sayısı

Batı da ki bir çok ilin 12 /36 ya geçeceği için ; ihbar anons dahi gelmeyen birçok doğu illerinin ve ilçelerinin personel sayısının azaltılacağı ipkaların azaltılacağı söyleniyor, çok yerinde bir düzenleme, yapanın eline koluna sağlık.. Haksız mıyım İstanbul Ankara İzmir Antalya Muğla Bursa Eskişehir Konya da ki meslektaşlarım .

Batı da ki bir çok ilin 12 /36 ya geçeceği için ; ihbar anons dahi gelmeyen birçok doğu illerinin ve ilçelerinin personel sayısının azaltılacağı ipkaların azaltılacağı söyleniyor, çok yerinde bir düzenleme, yapanın eline koluna sağlık.. Haksız mıyım İstanbul Ankara İzmir Antalya Muğla Bursa Eskişehir Konya da ki meslektaşlarım .