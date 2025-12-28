Nihal Atsızın Eğitim Hakkında Görüşleri Önerileri

Selam Sümerya GÜNTÜRK / Doç. Dr. Şakir BERBER araştırmasından maddeler halinde özetledim katıldıklarım var katılmadıklarım var.

Eğitim, bir milletin geleceğini belirleyen en temel unsurdur ve eğitimin asıl amacı milli mefkûreye sahip, ahlaklı, disiplinli ve fedakâr bir gençlik yetiştirmektir. Milli hedefi ve ülküsü olmayan milletler, maddi olarak gelişmiş olsalar bile başka milletlerin gölgesinde kalmaya mahkûmdur.

Gençliğe küçük yaşlardan itibaren milli hedef ve ülkü bilinci verilmelidir; gençlik, mefkûreye en çok ihtiyaç duyulan dönemdir.

Öğrencilere tanınan sınırsız özgürlük anlayışı kaldırılmalı, disiplin çok küçük yaşlardan itibaren eğitim sisteminin temeline yerleştirilmelidir.

Ceza sistemi, etkili ve caydırıcı biçimde yeniden okullara sokulmalı; ödül ve ceza dengesi ile öğrencinin davranışları yönlendirilmelidir.

Ahlaki zaaf gösteren, disiplini bozan ve diğer öğrenciler için kötü örnek teşkil eden öğrenciler okuldan uzaklaştırılmalı, bir öğrenciyi kazanmak adına çoğunluğun bozulmasına izin verilmemelidir.

İlkokullar dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında karma eğitim kaldırılmalı, kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı okutulmalıdır.

Kadın öğretmenler erkek öğrencilere ders vermemeli, öğretmenler öğrenciler için her yönüyle örnek şahsiyetler olmalıdır.

Öğretmenler sade, gösterişten uzak, milli kimliğe uygun bir giyim ve yaşam tarzına sahip olmalı; Türk kültürüne aykırı davranışlar

sergileyen öğretmenler görevden uzaklaştırılmalıdır.

Tüm dersler, ödevler ve etkinlikler öğrenciye fedakârlık, kahramanlık ve vatan sevgisi kazandıracak şekilde düzenlenmelidir. Öğrenciler okul üniforması giymeli, askeri kurallara ve disipline tabi tutulmalıdır.

Öğrencilerden kurallara uyacaklarına dair yazılı söz alınmalı, söz ve sorumluluk bilinci özellikle vurgulanmalıdır. Kurallara uymayan öğrenciler okuldan men edilmelidir.

Ortaokul ve liselerde milli sporlar ders olarak okutulmalı; güreş, kılıç, cirit, okçuluk gibi geleneksel sporlar ön planda tutulmalıdır.