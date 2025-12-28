Hizmet puanı hesaplamasında artan günler.

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
28 Aralık 2025 13:27
merhaba.

mebbis norm fazlası işlemlerini kontrol ederken BAKANLIK tarafından hazırlanan bir slayt fark ettik. Hizmet puanı hesaplanırken artan günler (örnek: 2 yıl 5 ay 19 gün) bu 19 günden normalde puan alınamıyor. Bu 19 gün bir alttaki klasördeki (örnek: 5 yıl 6 ay 16 gün ) artan günü 30 güne tamamlıyorsa ( 19+16 ) alttaki klasörde 1 aylık puan alınır diyor slaytta. Bunu MEB oluşturmuş fakat bulunduğum il puanları bu şekilde hesaplamıyor.

Söylüyorum, hizmet puanlarına ilçedeki görevli memur bizim yetkimiz yok diyor.

Sizin görev yaptığınız illerde bu şekilde mi hesaplanmış arkadaşlar ?


puanları sistem hesaplar bazı bilgiler ( dyk , belleticilik) otomatik olarak çekilir, belleticilik kalktı ayrı konu
