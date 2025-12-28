Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
İl içi eş durumu - sağlık personeli eşi olan öğretmen


28 Aralık 2025 14:05
Merhaba arkadaşlar,

Ben kadrolu öğretmenim. Eşim ocak ayında Sağlık Bakanlığı kadrolu olacak. Aynı ilin farklı ilçelerinde çalışıyoruz ancak aramızda yaklaşık 60 km mesafe var. Eşim sabah çok erken saatlerde evden çıkmak zorunda kalıyor ve işe giderken biri yarım saat süren diğeri 1 saat süren iki farklı toplu taşıma aracı değiştirmek zorunda kalıyor.

Eşim kadroya geçtikten sonra il içi eş durumu tayini süreciyle ilgili kafamda bazı soru işaretleri var.

? Sağlık personeli eş üzerinden il içi eş durumu başvurusu hangi dönemlerde yapılabiliyor?

? Mesafe ve ulaşım zorluğu başvuruda dikkate alınıyor mu?

- Sen öğretmensin sen eşinin yanına gel diye bir şey söylenir mi?

- İl içi yönergesinde ve atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde protokol hükümleri uygulanır ve koordinasyon sağlanır yazıyor ama uygulamada durum nasıl öğrenmek istiyorum.

Benzer durumu yaşamış olanların tecrübelerini paylaşırlarsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

