Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

gençlik ve spor bakanlığı GYS?


28 Aralık 2025 14:33
gençlik ve spor bakanlığı GYS?
gençlik ve spor bakanlığı gys sınav duyurusu yapar ise, 3+1 e tabi biri kadroya geçince başvuru yapabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıEmekli memur 375 li olursa izin durumu?4d emekli kadrolu isciydim guvenlikTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Tarım ve Orman Bakanlığı Arazi Tazminatı

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 günaydın sözlük 1 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Bolu'da nargile faciası: 6 kişi zehirlendi'Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı'TCMB 2026 takvimi açıklandı31 Aralık'ta okul var mı?Başkentte toplu ulaşımdan sonra otopark fiyatlarına da zam!

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.