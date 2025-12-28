Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Merhaba yeni işe başlamış bir uzman yardımcısı olarak bu konuyu açmak istedim. Bir bakanlıkta çalışmaktayım yapılan iş olarak taş taşımıyorum ancak uzmanların sürekli stresli çalışması amirlerin yaptığı baskıyı gördükçe ben de yarın bunlara maruz kalacağım diyorum içten içe.

İş yerinde çalışan temizlikçi arkadaşları ve diğer işçileri gördükçe keşke bu kadar okumayıp kamu işçisi olsam demeye başladım. Uzmanlar kadar hatta onlardan da yüksek de maaş alıyorlarmış dendi tabi bilmiyorum ne kadar doğru bu bilgi.

Bir uzmandan sürekli bir şeyler bekleniyor. YDS ve tezi de çabası. Bu kadar kpss, kurum sınavı ve alan sınavına hazırlanırken ki zaman boşa geçen yıllar gibi gelmeye başladı. Kendi memleketimde düz memur olmak daha akıllıcaymış,. Maalesef işe başlayınca farkına vardım bu acı gerçeği. İçimi dökmek amacıyla yazmak istedim.


Merkez kariyer uzman/müfettiş maaşlarına yakın zamanda torba yasa içerisinde ya da 666 sayılı khk ile iyileştirme yapılacağını düşünüyorum.

Aynı şeyleri bende düşünüyorum, keşke memlekette guy olsaydım diyorum en azından Ankarada 25-30bin kira ödemezdim.
