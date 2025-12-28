Eş Durumu Tayin Sonrası Boşanma

Ben mi anlamadım acaba... Hocam siz zaten anlaşmalı boşanma kararını verdiniz anladığım kadarıyla. Sadece çocuklar ayrı kalmasın diye boşanacağınız eşinizin yanına gitmeyi bekliyorsunuz değil mi? Şimdi eşinizle ayrı yerlerdesiniz. Eş durumu tayini isteyip eşinizin yanına gidince boşanacaksınız aynı ilde kalacaksınız.

Eğer böyleyse zorunlu hizmeti tamamlamış olmanız gerekir. Zorunlu hizmet bölgesi bir yere giderseniz zorunlu hizmetiniz bitene kadar boşanmayı ertelemeniz gerekecektir. Çünkü zorunlu hizmetiniz eş durumu nedeni ile muaf olarak görünür. mazaretiniz ortadan kalkınca zorunlu hizmeti tamamlamak üzere zorunlu hizmet bölgelerine yer değiştirme isteğinde bulunmanız gerekir. Bunun uygulanması hususunda bazı memler esneklik tanırken bazıları mazerey ortadan kalkan yıl için yer değiştirme talebi istiyor. Zorunlu hizmetiniz tamam ise boşandıktan sonra aynı şehirde kalırsınız diye biliyorum.