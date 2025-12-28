Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Eş Durumu Tayin Sonrası Boşanma


28 Aralık 2025 18:33
Eş Durumu Tayin Sonrası Boşanma

Memurlukta 3 yılım dolunca eş durumu tayini yapacağım. Yaptıktan sonra eşimle anlaşmalı olarak boşanacağız çocuk anne babadan ayrı şehirde yaşamasın diye böyle karar aldık. Tayinden bir kaç ay sonra boşanma gerçekleşse sorun olur mu? Eski görev iline dönmek zorundasın gibi bir madde yoktur değil mi?


berkaydal
Daire Başkanı
28 Aralık 2025 18:54

Ben mi anlamadım acaba... Hocam siz zaten anlaşmalı boşanma kararını verdiniz anladığım kadarıyla. Sadece çocuklar ayrı kalmasın diye boşanacağınız eşinizin yanına gitmeyi bekliyorsunuz değil mi? Şimdi eşinizle ayrı yerlerdesiniz. Eş durumu tayini isteyip eşinizin yanına gidince boşanacaksınız aynı ilde kalacaksınız.

Eğer böyleyse zorunlu hizmeti tamamlamış olmanız gerekir. Zorunlu hizmet bölgesi bir yere giderseniz zorunlu hizmetiniz bitene kadar boşanmayı ertelemeniz gerekecektir. Çünkü zorunlu hizmetiniz eş durumu nedeni ile muaf olarak görünür. mazaretiniz ortadan kalkınca zorunlu hizmeti tamamlamak üzere zorunlu hizmet bölgelerine yer değiştirme isteğinde bulunmanız gerekir. Bunun uygulanması hususunda bazı memler esneklik tanırken bazıları mazerey ortadan kalkan yıl için yer değiştirme talebi istiyor. Zorunlu hizmetiniz tamam ise boşandıktan sonra aynı şehirde kalırsınız diye biliyorum.


cloverlady85
28 Aralık 2025 18:59

Şu an zorunlu hizmet bölgesindeyim 3.yılım 2026 eylül ayında dolacak. Çocuk babasız büyümesin diye eşimin olduğu ile eş durumu yapacağım. Üşenmeden uzun uzun yazmışsınız ve sorumun cevabını da vermişsiniz çok teşekkür ederim.

berkaydal, 12 dk. önce

Ben mi anlamadım acaba... Hocam siz zaten anlaşmalı boşanma kararını verdiniz anladığım kadarıyla. Sadece çocuklar ayrı kalmasın diye boşanacağınız eşinizin yanına gitmeyi bekliyorsunuz değil mi? Şimdi eşinizle ayrı yerlerdesiniz. Eş durumu tayini isteyip eşinizin yanına gidince boşanacaksınız aynı ilde kalacaksınız.

Eğer böyleyse zorunlu hizmeti tamamlamış olmanız gerekir. Zorunlu hizmet bölgesi bir yere giderseniz zorunlu hizmetiniz bitene kadar boşanmayı ertelemeniz gerekecektir. Çünkü zorunlu hizmetiniz eş durumu nedeni ile muaf olarak görünür. mazaretiniz ortadan kalkınca zorunlu hizmeti tamamlamak üzere zorunlu hizmet bölgelerine yer değiştirme isteğinde bulunmanız gerekir. Bunun uygulanması hususunda bazı memler esneklik tanırken bazıları mazerey ortadan kalkan yıl için yer değiştirme talebi istiyor. Zorunlu hizmetiniz tamam ise boşandıktan sonra aynı şehirde kalırsınız diye biliyorum.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusu2026 ocak kariyer basamaklari klavuzu yayınlandı.Bazı branşlar tazminat almalı.Yeni nesil gümbür gümbür geliyor.Yolluğu kim öder nasıl hesaplanır?Açıklanan illere göre norm fazlası öğretmen branşları sayısıGörevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Yeni atanan öğretmenlere tavsiyeler

Sözlük

kar tatili 1 yasaklı madde testleri 1 Evinizin en sevdiğiniz köşesi 1 günaydın sözlük 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Sokak köpekleri 30 nadir tavuk cinsini telef etti!Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!Cezaevinden tahliye oldu, birlikte yaşadığı kadını öldürdü!Ehliyet sınavında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki genç hayatını kaybettiİzmir'de Kooperatifte zimmet operasyonu: Gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.