Ortaokul müdür yardımcısı normu artırılmalıdır.


28 Aralık 2025 19:47
Ortaokul müdür yardımcısı normu artırılmalıdır.

Mevzuat gereği müdür yardımcısı normu, ortaokullarda öğrenci sayısı 501'e kadar olan okullarda 1 müdür yardımcısı, 501-1001 e kadar 2 müdür yardımcısı olacak şekilde her 500 öğrenciye 1 müdür yardımcısı olarak gidiyor.

Kurslar, planlar, dyk,LGS, devam-devamsızlık İşleri, disiplin işleri, sınav-deneme gibi direkt olarak öğrenciyi ilgilendiren işler dışında ebys yazıları, okul aile Birliği, tefbis, kantin, ek ders, servis, nöbet.. Gibi okulun idari işlerini de yürüten ortaokul müdür yardımcıları bir de 6 saat derse girmek zorunda bırkalıyor.

Bir müdür yardımcısının bu kadar işinin yanında 500 öğrencinin iş ve işlemlerinden sorumlu olması, işlerde aksaklığa, verimsizliğe neden olmaktadır.

Ortaokul müdür yardımcılarının normu, 250 öğrenciye bir müdür yardımcısı olarak değiştirilmeli ve 6 saatlik derse girme zorunluluğu kaldırılmalıdır.


kayserili380383
Aday Memur
28 Aralık 2025 20:44
Kesinlikle doğru tespit bir okul müdürü olarak katılıyorum, destekliyorum.
