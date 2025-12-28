Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Uzman Çavuşluğa Lisans Mezunu olarak başlamak Derece Kademe ve Nasıp İşlemleri?


28 Aralık 2025 20:48
Uzman Çavuşluğa Lisans Mezunu olarak başlamak Derece Kademe ve Nasıp İşlemleri?

Astsubaylarda lisans mezunu olarak göreve başlayınca örneğin 2021 girişli ise nasbı lisans için 2 sene geriye çekiyor.(2019 olur)

Meslekteykende yüksek lisans yapıp bitirirlerse +1 yıl daha geriye çeker ve (2018 olur).

Görece başlamadan askerlikte yaptıysa 6 ay mesela 2021.9 ay ise 2021.3 ay olur ama

Göreve başlama 2021.4 ay olursa 6 ay geriye gittiğinden 2020.10 ay olur ve nasbı 1 sene daha çeker

Bu şekilde olanlar için ;

Askerlik 1 sene çeker

Lisans 2 sene çeker

Yüksek lisans 1 sene çeker

Ve toplamda 4 sene geriye gider.

Ancak uzman çavuşluğa hem askerlik yaptıktan sonra hemde lisans mezunu olarak başlayıp birde

Meslekteyken yüksek lisans yapılırsa ne olur?

Kanunda netlik yok bilen veya benzer durumda olan varsa derece kademe ve nasıp için detaylı cevaplarsa memnun olurum?

