Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

İdari yargı sonucuna karşılık İdarenin anlamlı kararı?


29 Aralık 2025 00:20
İdari yargı sonucuna karşılık İdarenin anlamlı kararı?

Öğretim elemanı sınavında asil yapılmış bir hak yiyicinin başarılı sayıldığı ve hakkı yenen vatandaşın başarısız sayıldığı işlemleri idari yargı ile (bilirkişi sonucu) ayrı ayrı iptal edilmiştir. İdare, yargı kararının sonucu olarak 1 yıldır haklarından mahrum kalan vatandaşı kadroya atamak yerine, dünyanın en anlamlı kararını alıp sınav kağıtları yeniden değerlendirilmemiş ve süreçle ilgisi olmayan diğer adayları asil ve yedek yapmıştır. Yargı kararının karşılığını en doğru bu şekilde uygulamayı bulan yetkililerin bu davranışı doğru ve etik midir? Sonuçları ne olur?

Çok Yazılan Konular

Memurluktan akademiye geçmek (maaş ve diğerleri)2025 Ekim Doçentlik BaşvuruDoktor Öğretim Üyesi Kadrosu Özel ŞartDoçent kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi, başka bir üniversitenin doktor öğretim üyesi kadrosunaYargı yolu ile doç kadrosu alınabilir mi?

Sözlük

günaydın sözlük 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 şu an çalan şarkı 1 yasaklı madde testleri 1 günün filmi 1 kar tatili 1

Son Haberler

Memurların Mesleki Öğrenim Sonrası Geçen Süreleri İntibak İşleminde Nasıl Uygulanır?Zekat nedir?75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!29 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.