Sağlık bakanlığında çalışan bir memur asker kaçağı olursa


29 Aralık 2025 00:20
Sağlık bakanlığında çalışan bir memur asker kaçağı olursa

Arkadaşlar, tecil bitip kaçak durumuna düşüldügünde memurluktan atılmak, disiplin cezası filan gibi bi durum oluyo mu daha önce süreci yaşamış biri var mı?

Editör konuyu lütfen taşıma konu sağlık bakanlığıyla ilgili buradaki arkadaşlardan görüş almam gerek.

