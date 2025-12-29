Aile Bütünlüğü için Mazeret Atama Talebi Red Olup İdari Dava Açan Var Mı? Sonuç Ne Oluyor?

Henüz 18 yaşında olmayan kızım, görev yaptığım İzmir'deki bülümü değil de, memleketim olan Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ndeki bölümü kazandı. Farklı bir kurumda Memur olan eşim ile eş zamanlı olarak kurumlarımızdan tayin istedik. Eşimin kurumu Diyarbakır'a atamasını yaptı. Ancak benim atamam reddedildi. Daha önce iki kez şark yapmış ve İzmir'de da üç yılımı doldurmuştum. Eşim kızımı yanlız bırakmak istemiyor. EGM beni Memleketime atamıyor. Aile bütünlüğümüz bozuldu. Dava etsem, yürütmeyi durdurma istesem sonuç ne olur? Daha önce bu tür bir mücadele veren varsa, tecrübesini paylaşırsa aynı durumda olanlara yol gösterici olur.