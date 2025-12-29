Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Promosyonu aldıktan 8 ay sonra emekli olsak geri iade istermi banka şartname hakkında bilgisi olan v


29 Aralık 2025 06:34
Promosyonu aldıktan 8 ay sonra emekli olsak geri iade istermi banka şartname hakkında bilgisi olan v
Bu konu hakkında bilgisi olan var mı..

mutsuz17
Daire Başkanı
29 Aralık 2025 06:57

İstemez sözleşmede geri istenmeyeceği yazıyor.


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
29 Aralık 2025 08:19

emeklilik ve ölüm durumlarında hiçbir banka istemiyor.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Twitter da dolaşan yazıŞark Personel Sayısı İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerZam işi ne oldu mrlpcTedavi İzni Hk.Eyt liyim sizde üniv askerlik polis okuku borçlanmalımıyım?Yd Ara KararistifaMazeret ataması 2025

Sözlük

yasaklı madde testleri 1 şu an çalan şarkı 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 günün filmi 1 kar tatili 1

Son Haberler

Yoklama Kaçağı ve Bakaya Cezalarına Anayasa OnayıKırşehir'de aromatik bitkiler alternatif ürün olduBursa'da yolda karşılaştığı husumetlisi bacağından vurduAkran zorbalığını ekranlar tetikliyorMeteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.