Sözleşmeliden Milli Eğitim Akademisi ile Öğretmenliğe Geçiş


29 Aralık 2025 10:50
Sözleşmeliden Milli Eğitim Akademisi ile Öğretmenliğe Geçiş

Merhaba,

Sözleşmeli mühendislik kadrosundan Milli Eğitim Akademisi ile öğretmenliğe geçiş süreci nasıl oluyor? Eskiden direk sözleşmeli öğretmen olarak atanılıyordu. Şu anda akademiye hak kazanılıyor. Bu süreçte mevcut görevden istifa mı ediliyor yoksa ünvan değişikliği gibi bir süreç mı oluyor, akademide sözleşme imzalanıyor mu? bilen varsa aydınlatabilirse memnun olurum.

