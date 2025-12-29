Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Geçmişe yönelik izin düzenlenebilir mi?


29 Aralık 2025 12:28
Geçmişe yönelik izin düzenlenebilir mi?

değerli arkadaşlar okul müdürü hakkında şikayet dilekçesinden sonra 40 gün öncesine geçmişe yönelik yıllık izin verilebilir ? hukuki sorumluluğu var mıdır?


Faruk Kıvanç
Aday Memur
29 Aralık 2025 12:36
bu durumda geçmişe yönelik düzenlemiş olduğum bu belgeye nasıl bir savunma yapabilirim?

bahçesaray
Şef
29 Aralık 2025 14:37
geçmişe dönük evrak hazırlanmaz, sahtecilik olur mebbiste log kaydı var, ekders ver ,kamera kaydı vs...
