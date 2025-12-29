Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
yıllık izin belgesi


29 Aralık 2025 12:28
yıllık izin belgesi
değerli arkadaşlar okul müdürü hakkında şikayet dilekçesinden sonra 40 gün öncesine geçmişe yönelik yıllık izin verilebilir ? hukuki sorumluluğu var mıdır?

Faruk Kıvanç
Aday Memur
29 Aralık 2025 12:36
bu durumda geçmişe yönelik düzenlemiş olduğum bu belgeye nasıl bir savunma yapabilirim?
