2828 kanununa göre meb de 2 yıllık memur istifa eder ise başka kurumda tekrar işe başlayabilir mi

2828 kanuna göre MEB de 2 yıllık memurum ama sağlık bakanlığı istiyorum istifa etsem.1 yıl sonra sağlık bakanlığında başlayabilir miyim bilgisi olan var mi bana kesin. Bilgi lazım

2828 kanuna göre MEB de 2 yıllık memurum ama sağlık bakanlığı istiyorum istifa etsem.1 yıl sonra sağlık bakanlığında başlayabilir miyim bilgisi olan var mi bana kesin. Bilgi lazım