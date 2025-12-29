Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

2828 kanununa göre meb de 2 yıllık memur istifa eder ise başka kurumda tekrar işe başlayabilir mi


29 Aralık 2025 12:30
2828 kanununa göre meb de 2 yıllık memur istifa eder ise başka kurumda tekrar işe başlayabilir mi
2828 kanuna göre MEB de 2 yıllık memurum ama sağlık bakanlığı istiyorum istifa etsem.1 yıl sonra sağlık bakanlığında başlayabilir miyim bilgisi olan var mi bana kesin. Bilgi lazım

su71aktrk
29 Aralık 2025 12:31
bilgisi olan lütfen yazsin

Kursat7171
29 Aralık 2025 12:55

Anladım. Rahatsızlık verdiğim için özür dilerim. Lütfen kusuruma bakmayın. Hakkım var mı böyle bişey

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 ocak kariyer basamaklari klavuzu yayınlandı.2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuBazı branşlar tazminat almalı.Yolluğu kim öder nasıl hesaplanır?Yeni nesil gümbür gümbür geliyor.Aralık ayı ek ders yatan yerler var mı?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Ortaokul müdür yardımcısı normu artırılmalıdır.Eş Durumu Tayin Sonrası BoşanmaAçıklanan illere göre norm fazlası öğretmen branşları sayısı

Sözlük

günün filmi 1 şu an çalan şarkı 1 yasaklı madde testleri 1 kar tatili 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2

Son Haberler

Şehit polisin Düzce'deki baba ocağına acı haber ulaştıKırmızı et arzı destek ve projelerle yükselecekTKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacakKastamonu'da dev dalgalar sahil şeridine zarar verdiCumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.