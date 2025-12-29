Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

D dilimi


29 Aralık 2025 13:07
D dilimi

İhraç dönüşü sağlık raporuna girdim . Psikiyatride D dilimi verdi . Dosyam sağlık daireye gitti. Tahmini ne zaman sonuçlanır . Büyük ihtimalle beni GİH yapacaklar


hakan8746
Memur
29 Aralık 2025 13:10
6 ay surer

saxa
Memur
29 Aralık 2025 13:21

Çok uzunmuş süreç

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Twitter da dolaşan yazıİcralık polislerŞark Personel Sayısı Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerZam işi ne oldu mrlpcTedavi İzni Hk.Eyt liyim sizde üniv askerlik polis okuku borçlanmalımıyım?Yd Ara KararistifaMazeret ataması 2025

Sözlük

kar tatili 1 şu an çalan şarkı 1 yasaklı madde testleri 1 günün filmi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2

Son Haberler

Şehit polisin Düzce'deki baba ocağına acı haber ulaştıKırmızı et arzı destek ve projelerle yükselecekTKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacakKastamonu'da dev dalgalar sahil şeridine zarar verdiCumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.