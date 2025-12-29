Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Gelir Vergisi 0 Görünüyor.


29 Aralık 2025 14:21
Gelir Vergisi 0 Görünüyor.

Bordromda gelir vergisi 12.ayda dahi 0 görünüyor. Nedeni nedir. Sonradan kamu zararı çıkarırlar diye düşünüyorum.


E.Kayı Han
Editor
29 Aralık 2025 15:19

Asgari geçim indiriminden dolayı. Sadece sende olan bi durum değil bu.


debug
Müsteşar Yardımcısı
29 Aralık 2025 15:32

devlet maaşını asgari ücretten gösteriyor da ondan :D

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Aralık maaşlarımızı yazalımMemurlar net maaş robotuKardan dolayı uçağım iptal oldu ne yapacağım? Asgari Ücrete, Memur Zammından Fazla Artış UygulandıSağlık Mazereti Nedeniyle Tayinin Reddi%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammı5510 Sayılı Kanunun ve 5434 Sayılı Kanun hakkında güncel AYM kararları2026 tüm memurlara %3 kesintiUzmanlıkGelir Vergisi 0 Görünüyor.

Sözlük

günün filmi 1 yasaklı madde testleri 1 kar tatili 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 1 şu an çalan şarkı 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2

Son Haberler

İstanbul Valiliği saat vererek 'fırtına' uyarısı yaptıDEAŞ'ın Ankara yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandıKocaeli'de okul bahçesinde rehine kriziYalova polisi 4 ay önce aynı eve baskın yapmışEğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.