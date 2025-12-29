Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

TIBBİ SEKRETERLER VE MUTEMETLER BAKABİLİR Mİ


29 Aralık 2025 15:13
TIBBİ SEKRETERLER VE MUTEMETLER BAKABİLİR Mİ

Tıbbi sekreter istemeden , mutemetlikte çalıştırılabilir mi? Nasıl bir yol izlemeli böyle bir durumda?

Çok Yazılan Konular

Ocak ayı iller arası tayinGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıSağlık bakanlığı büro personel 3+1 e tabi mi?becayiş hakkındaBoşanma tayini hk.Sosyal ÇalışmacıTıbbi sekreter hizmet puanıAnkilozan spondilit?ilçeler arası yer değişikliğiİstifa sonrası açıktan atama 2025

Sözlük

sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 1 yasaklı madde testleri 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 günün filmi 1 kar tatili 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

İstanbul Valiliği saat vererek 'fırtına' uyarısı yaptıDEAŞ'ın Ankara yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandıKocaeli'de okul bahçesinde rehine kriziYalova polisi 4 ay önce aynı eve baskın yapmışEğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.