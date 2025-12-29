Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Kpss olmadan öğretmenlikten memurluğa geçiş mümkün mü?


29 Aralık 2025 16:10
Okul oncesi öğretmeniyim artık velilerden bıkmış durumdayım her gün şikayetlerle uğraşmaktan işimi yapamıyorum. Kpss şartı olmadan geçiş yapabileceğim başka memurluklar var mi ? nasıl bir yol izlemeliyim ?


crabnet355
Müsteşar
29 Aralık 2025 18:30
mümkün, mebde ünvan değişikliği sınavı ile ( 1-2 yıl içinde açılması bekleniyor) şef ya da memur olabilirsin.Kpss kadar zor bir sınav değildir..

jajacoelho
Genel Müdür
29 Aralık 2025 19:03

Öğretmenlikten memurluğa geçişte sıkıntı yok lakin memurluktan öğretmenliğe kpsssiz geçişi son derece ahlaksızca bulurum.


drerman
Memur
29 Aralık 2025 19:59
memurken geçişe kpss engeli var, ancak atama ve yer değiştirme yönetmeliği bunu engelliyor. ki açılırsa emsal dava konusu olacaktır

drerman
Memur
29 Aralık 2025 20:02
yaw yazdığına inandığını düşünmüyorum, öğretmenin girdiği sınav kutsal mi ? öğretmen memur olabilirse memurda sizden farklı korkusuzca yeniden AGS ve ÖABT girdi. iikinci kez kaç kişi ölçmeye tabi oluyor. el insaf
