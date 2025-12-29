Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kpss olmadan öğretmenlikten memurluğa geçiş mümkün mü?


29 Aralık 2025 16:10
Kpss olmadan öğretmenlikten memurluğa geçiş mümkün mü?

Okul oncesi öğretmeniyim artık velilerden bıkmış durumdayım her gün şikayetlerle uğraşmaktan işimi yapamıyorum. Kpss şartı olmadan geçiş yapabileceğim başka memurluklar var mi ? nasıl bir yol izlemeliyim ?

