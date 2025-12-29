Sürekli devamsız öğrenci ve idare baskısı

okul idarelerine tepeden baskı geliyor, sürekli devamsız öğrencilerle ilgili bir şeyler yapılması isteniyor(ev ziyareti bunlardan biri) o yüzden doğal olarak sizi baskılıyorlar. ev ziyareti son aşamadır genellikle. öncelikle idarenin mektup yazarak veliyi okul davet etmesi gerekir. veli gelirse bu durumda idareci varsa rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni toplantı yapıp durumu tutanak altına almanız gerekiyor. burada 3 kişiye de ayrı rol ve görev düşüyor. ev ziyareti ben daha önce yaptım. bunun da en az 3 kişiden oluşması gerekir. idareyi temsilen 1 kişi,okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeni. burada tüm çağrıları cevapsız bırakan ve bu durumu bilinen bir veli söz konusu ise muhtarı da davet ediniz. ve çeşitli senaryolar için tutanakları hazır bulundurunuz. tutanağın ilk bölümleri sabit durum tespiti içerir zaten. gariptir ki tutanak acayip kurtarıcı bir rolde. muhtarla gittiğim bir evde sadece 2 imzadan oluşan bir tutanak beni soruşturmadan kurtardı çünkü müfettiş geldiğinde hemen sürekli devamsız öğrenciyi ve ne yaptığımı sormuştu.