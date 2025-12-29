Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sürekli devamsız öğrenci ve idare baskısı


29 Aralık 2025 16:16
Sürekli devamsız öğrenci ve idare baskısı

Güneydoğu'nun küçük bir ilçesinde, sıkıntılı bir mahallede 1. sınıf öğretmeniyim. 34 kişilik sınıfımın yalnızca 20-22'si devamlı geliyor. Bazıları bir gün gelip iki gün gelmiyor, bu öğrencilerin velilerini sürekli olarak uyarsam da bir şey değişmiyor. Geri kalan 14 öğrencinin 7 tanesini hiç görmedim diğer 7'sini yalnızca iki gün okulda gördüm. Hiç görmediğim öğrencilerin telefon numaralarını da bilmiyorum dolayısıyla. İdare sürekli olarak bu öğrencilerin evlerine gitmem ve velileri ikna etmem için baskı uyguluyor. Numara ve adres bilgilerinin olmadığını söylediğimde 'mahalleden birine sorun, size gösterirler' diyor, yani onlarda da telefon ve adresi bilgisi yok otomatik kayıt sebebi ile. Ulaşabildiğim velilere neden çocuklarını okula göndermediklerini sorduğumdaysa çocuklarının okula gelmek istemediklerini, bu yüzden göndermediklerini söylüyorlar. İdare ise bu durumun benim başıma iş açacağını söylüyor. Yönetmelikte sürekli devamsız öğrenciler ile okul idaresi ve rehber öğretmenin ilgilenmesi gerektiği yazmakta. Bu durum gerçekten beni zor bir duruma sokar mı?


blackdesert
Şef
29 Aralık 2025 16:35

sen idareye tutanak yaz o mühim


kimuni
Genel Müdür
29 Aralık 2025 17:41

merhaba, 222 sayılı kanunu bir gözden geçirmenizi öneririm hocam. yönetmelik kanuna aykırı olamaz bu arada bildiğim kadarıyla.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
29 Aralık 2025 17:45

"Yönetmelikte sürekli devamsız öğrenciler ile okul idaresi ve rehber öğretmenin ilgilenmesi gerektiği yazmakta." demişsiniz.

Yönetmelik ne diyorsa o. Siz tutanağınız yönetmelikte belirtilen süreye göre tutanağınızı tutunuz. İdareye veriniz. Hatta dilekçe yazıp kayda girmesini sağlayınız. İdarede mahalle muhtarına tebligat göndersin.


kimuni
Genel Müdür
29 Aralık 2025 17:49

aynen tekrar okumadım ama böyle hatırlıyorum bende. Gerisi sizin görevinizin dışına çıkıyor yani.

atahoca, 33 dk. önce

"Yönetmelikte sürekli devamsız öğrenciler ile okul idaresi ve rehber öğretmenin ilgilenmesi gerektiği yazmakta." demişsiniz.

Yönetmelik ne diyorsa o. Siz tutanağınız yönetmelikte belirtilen süreye göre tutanağınızı tutunuz. İdareye veriniz. Hatta dilekçe yazıp kayda girmesini sağlayınız. İdarede mahalle muhtarına tebligat göndersin.


Velocıraptor
Genel Müdür
29 Aralık 2025 17:55

okul idarelerine tepeden baskı geliyor, sürekli devamsız öğrencilerle ilgili bir şeyler yapılması isteniyor(ev ziyareti bunlardan biri) o yüzden doğal olarak sizi baskılıyorlar. ev ziyareti son aşamadır genellikle. öncelikle idarenin mektup yazarak veliyi okul davet etmesi gerekir. veli gelirse bu durumda idareci varsa rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni toplantı yapıp durumu tutanak altına almanız gerekiyor. burada 3 kişiye de ayrı rol ve görev düşüyor. ev ziyareti ben daha önce yaptım. bunun da en az 3 kişiden oluşması gerekir. idareyi temsilen 1 kişi,okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeni. burada tüm çağrıları cevapsız bırakan ve bu durumu bilinen bir veli söz konusu ise muhtarı da davet ediniz. ve çeşitli senaryolar için tutanakları hazır bulundurunuz. tutanağın ilk bölümleri sabit durum tespiti içerir zaten. gariptir ki tutanak acayip kurtarıcı bir rolde. muhtarla gittiğim bir evde sadece 2 imzadan oluşan bir tutanak beni soruşturmadan kurtardı çünkü müfettiş geldiğinde hemen sürekli devamsız öğrenciyi ve ne yaptığımı sormuştu.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
29 Aralık 2025 18:03

Devletin dili yazıdır. Ayrıntılı şekilde açıklamışsınız.

Birçok yerde iş sadece öğretmene yıkılıyor. Bu durumda tutanak ve dilekçe ile öğretmen arkadaşın kendini sağlama alması yerinde olur. İlla sen gideceksin denilirse, dilekçede bu durum belirtilerek iş sağlığı vb. hususları da dile getirilerek, ekip kurulması, şifahi tebliğ konuları vurgulanabilir.

Devamsızlıkları özenle tutunuz.

Velocıraptor, 23 dk. önce

okul idarelerine tepeden baskı geliyor, sürekli devamsız öğrencilerle ilgili bir şeyler yapılması isteniyor(ev ziyareti bunlardan biri) o yüzden doğal olarak sizi baskılıyorlar. ev ziyareti son aşamadır genellikle. öncelikle idarenin mektup yazarak veliyi okul davet etmesi gerekir. veli gelirse bu durumda idareci varsa rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni toplantı yapıp durumu tutanak altına almanız gerekiyor. burada 3 kişiye de ayrı rol ve görev düşüyor. ev ziyareti ben daha önce yaptım. bunun da en az 3 kişiden oluşması gerekir. idareyi temsilen 1 kişi,okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeni. burada tüm çağrıları cevapsız bırakan ve bu durumu bilinen bir veli söz konusu ise muhtarı da davet ediniz. ve çeşitli senaryolar için tutanakları hazır bulundurunuz. tutanağın ilk bölümleri sabit durum tespiti içerir zaten. gariptir ki tutanak acayip kurtarıcı bir rolde. muhtarla gittiğim bir evde sadece 2 imzadan oluşan bir tutanak beni soruşturmadan kurtardı çünkü müfettiş geldiğinde hemen sürekli devamsız öğrenciyi ve ne yaptığımı sormuştu.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 ocak kariyer basamaklari klavuzu yayınlandı.2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuBazı branşlar tazminat almalı.Yolluğu kim öder nasıl hesaplanır?Ortaokul müdür yardımcısı normu artırılmalıdır.Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Yeni nesil gümbür gümbür geliyor.Aralık ayı ek ders yatan yerler var mı?Açıklanan illere göre norm fazlası öğretmen branşları sayısıEş Durumu Tayin Sonrası Boşanma

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 şu an çalan şarkı 1 yasaklı madde testleri 1 günün filmi 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 1 kar tatili 1

Son Haberler

Kabine üyelerinden Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajıİBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'a adli kontrol talebiSomali Cumhurbaşkanı Mahmud yarın Türkiye'ye gelecekAyşe Tokyaz cinayeti davasında savunma yapan zanlı: Ayşe'yi bavula ben koydumEğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.