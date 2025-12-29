Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Memur bakaya kalma durumunda memuriyeti sona erer mi?


29 Aralık 2025 16:47
Arkadaşlar, tecil bitip kaçak durumuna düşüldügünde memurluktan atılmak, disiplin cezası filan gibi bi durum oluyo mu daha önce süreci yaşamış biri var mı? Yoksa kurumla ilgisi yok mu

