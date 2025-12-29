Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Ydk Sözlü Savunma


29 Aralık 2025 18:09
Ydk Sözlü Savunma

İhraç istemiyle son savunma istemi tebliğ edilip ydk da sözlü savunma verdikten sonra kurul ceza veya cezasızlık dışında dosyayı geri iade edebilir mi? Artık karar verme aşamasına gelip sözlü savunma alındıktan sonra soruşturmacıya dosyayı geri iade etmesi usulsüzlük müdür? Ydk nın bir alt ceza hariç olmak üzere önüne gelen cezayı sadece kabul veya reddeder deniliyor bu doğru mudur?

Çok Yazılan Konular

Twitter da dolaşan yazıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerŞark Personel Sayısı Mazeret ataması 2025Zam işi ne oldu mrlpcTedavi İzni Hk.Eyt liyim sizde üniv askerlik polis okuku borçlanmalımıyım?Yd Ara Kararistifa

Sözlük

sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 1 günün filmi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 kar tatili 1 yasaklı madde testleri 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Kabine üyelerinden Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajıİBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'a adli kontrol talebiSomali Cumhurbaşkanı Mahmud yarın Türkiye'ye gelecekAyşe Tokyaz cinayeti davasında savunma yapan zanlı: Ayşe'yi bavula ben koydumEğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.