Emniyetin durumu


29 Aralık 2025 18:39
Acaba bu amir mobingi,çalisma sisteminin kötülüğü,fazla çalışma ücretinin olmaması,kanunen hakların iyileştirilmesi ne zaman olacak ????


Klcknn
Aday Memur
29 Aralık 2025 19:39

Sayın devlet büyüklerimiz ne zaman uygun görürse .


antepli-pol
Genel Müdür
29 Aralık 2025 19:51

Bu da demek oluyor ki hiç bir zaman olmayacak.

