Meslek seçimi endişesi.

29 Aralık 2025 19:00
Merhaba tecrübeli abilerim ablalarım sizlerin bir konuda fikrinizi almak istiyorum sizce büyükşehir belediyesi bünyesinde 657 tabi Gİh sınıfında cakılı kadro bir itfaiye eri olmak mı daha iyidir yoksa polis memuru olamak mı hangisinin avantajları daha fazla her konuda ben tercihimi yaptım ve şuanlık yaptıgım tercihim için mücadele etmeye calışıyorum henüz eğitim aşamasındayım ama ailem benim tercihim den biraz rahatsız bende tercihimi yapmama rağmen henüz yaşım genç olduğu için tecrübeli insanların fikirlerini merak ediyorum bu konuda umarım yanlış anlasılmışımdır teşekkürler.


DurBakDinleGeç
29 Aralık 2025 19:23

Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz Genelde. Yine de Bu 2 Meslek Arasında Kalırsan İtfaiyeci Ol derim.

