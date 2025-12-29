VHKİ ve Bilgisayar İşletmenliği

Benim bulunduğum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2025 yılında sınavsız ünvan değişikliği VHKi ve Bilsayar İşletmenliği Kadrosunu açmadı. Böyle bir açmama yetkisi var mı ? ve Bu karoları neye göre kim belirliyor. il valiliğimi yoksa Bakanlıkmı?

