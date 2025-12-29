Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

VHKİ ve Bilgisayar İşletmenliği


29 Aralık 2025 21:16
VHKİ ve Bilgisayar İşletmenliği
Benim bulunduğum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2025 yılında sınavsız ünvan değişikliği VHKi ve Bilsayar İşletmenliği Kadrosunu açmadı. Böyle bir açmama yetkisi var mı ? ve Bu karoları neye göre kim belirliyor. il valiliğimi yoksa Bakanlıkmı?

Çok Yazılan Konular

YHSUzman ve baş memurluk düzenlensinaday memurken bedelli askerliğe gidilir mi?

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 jaws 1 şu an çalan şarkı 1 günün filmi 1 kar tatili 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 1 yasaklı madde testleri 1

Son Haberler

Başörtüsüyle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadına adli kontrolYüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladıBursa'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltıKadıköy'de lüks oto galerisi boşaltıldı: 11 milyar TL'lik vurgun iddiasıDöşemealtı Belediyesine 'yolsuzluk' operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.