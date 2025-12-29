Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
MEM'lerin VHKİ ve bilgisayar İşletmenliği kadrosu açmama yetkisi var mı?


29 Aralık 2025 21:17
MEM'lerin VHKİ ve bilgisayar İşletmenliği kadrosu açmama yetkisi var mı?

Benim bulunduğum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2025 yılında sınavsız ünvan değişikliği VHKi ve Bilsayar İşletmenliği Kadrosunu açmadı. Böyle bir açmama yetkisi var mı ? ve Bu karoları neye göre kim belirliyor. il valiliğimi yoksa Bakanlıkmı?


okulön
Memur
29 Aralık 2025 21:23
Bu sene 2026 da olacak mı unvan değişikliği sınavı bilginiz var mı
