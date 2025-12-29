Sonuçlar Açıklandı. CTE Koca (1) Ayda Neden Bir Sayı Açıklayamıyor?

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
29 Aralık 2025 21:35
Bugün itibariyle açıklanan GYS ve ÜDS sonuçlarıyla beraber acaba sıralamaya dair bir bilgi paylaşılır mı diye bekledik. Ama her zamanki gibi CTE bizi yanıltmadı ve sınavın üstünden bir ay geçmesine rağmen hâlâ kaç kişinin sınava girdiği ilan edilemedi.

Sınava giren sayısı bazı branşlar için az çok sıralamaya dair fikir verebilir. Zaten il il kaç kişi alacak bilmiyoruz, çoğu insan yer değiştirmemek için sınava girmiyor, girenler de sınav sürecini bu belirsizlikle yaşıyor.

Koca kurum neden bu küçücük bilgi paylaşımını ilan edemiyor. Personeli bu belirsizlikte bırakmanın anlamı ne acaba? Şöyle adam akıllı bir sınav takvimi açıklansa güzel olmaz mıydı?

Ama maalesef yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz.

