isid teroristleri 3 Polisimizi sehit etti , 9 Polisimizi yaraladi


29 Aralık 2025 22:04
isid teroristleri 3 Polisimizi sehit etti , 9 Polisimizi yaraladi

https://www.youtube.com/watch?v=AEMMG7DW1eU

