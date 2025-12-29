Sarı renk motor ariza ışığı

Gündem \ Motorlu Araçlar
29 Aralık 2025
merhaba arkadaşlar aracım benzin&lpg li aracimda ariza lambasi yanmıştı 5 ay öncesinde obd cihazına baglattim ateşleme arızası verdi bujiler, Buji kabloları ve bobin degisti şimdi 5 ay sonra tekrar yaktı ancak aracin çekişinde çalışmasında gidişinde bi problem yok motor da tekleme felan da yok ne yapmak lazım lpg li olduğu için yanması normal mi

