Sarı renk motor ariza ışığı

merhaba arkadaşlar aracım benzin&lpg li aracimda ariza lambasi yanmıştı 5 ay öncesinde obd cihazına baglattim ateşleme arızası verdi bujiler, Buji kabloları ve bobin degisti şimdi 5 ay sonra tekrar yaktı ancak aracin çekişinde çalışmasında gidişinde bi problem yok motor da tekleme felan da yok ne yapmak lazım lpg li olduğu için yanması normal mi

merhaba arkadaşlar aracım benzin&lpg li aracimda ariza lambasi yanmıştı 5 ay öncesinde obd cihazına baglattim ateşleme arızası verdi bujiler, Buji kabloları ve bobin degisti şimdi 5 ay sonra tekrar yaktı ancak aracin çekişinde çalışmasında gidişinde bi problem yok motor da tekleme felan da yok ne yapmak lazım lpg li olduğu için yanması normal mi