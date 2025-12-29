İhram İle Alakalı Sorularım Ve İhrama Nerede Girilecek?

arkadaşlar selamlar karayolu arabayla ile istanbula yaklaşık 10-12 saat mesafede bir ilden önce istanbula sonra cidde ye gideceğim bir planıma göre. Birkaç sorum var bilgi sahibi iseniz yardım rica ediyorum:

1) ihrama evimde girip önce bu şehirden sabiha gökçene ordan da cidde ye gitmem mümkün mü ? değilse nerde gireceğim?

2) misal mekkeye gidip oraya sanki misafirliğe gidiyormuş gibi (ama tabiiki sonra umre yapacağım ve bunun için ten'im den önce ihrama girmem gerektiğini biliyorum) gidip sonra bu şekilde ordan ten'ime geçip umre ibadetini bu şekilde yapmam mümkün mü?

3) birşey duydum umreden sonra (umreden çıkış için) saçın tamamının tıraş edilmesi üzerine Resulullah (s.a.v.) bir nin hadisi varmış ("Allah böyle (saçının tamamını (yani anlaşılan sıfıra vurmak) tıraş edene rahmet etsin " gibi) bu doğru mu , öyle bir hadis var mı?

4) ilk umremde kullandığım bir ihramım var. Ancak gelmeden hafif tozlandı veya ...birşekilde hani temizlense daha iyi olur diyeceğim duruma geldi. Peki ben bunu ihrama girmeden önce kokulu deterjanla yani tursil ile makinede yıkamamda bir sakınca var mıdır?

5) yeni bir ihram alsam israf mı olarak değerlendirilir acep ?

çok teşekkür ederim.

NOT: ramazan ayında gideceğim (tek başıma) ihtiyaç giderecek kadar Arapça bilmekteyim.

teşekkür ederim.