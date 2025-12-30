Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

kadroludan sözleşmeliye veya kite geçiş


30 Aralık 2025 07:30
kadroludan sözleşmeliye veya kite geçiş
arkadaşlar şu an kadrolu aday memurum 2024 kpss puanı atandığım puan ile sözleşmeliye veya kite geçiş yapabilir miyim

hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Aralık 2025 08:47

Geçebilirsiniz.


hanhun44
Aday Memur
30 Aralık 2025 09:20
aday memur olmam buna engel olur mu peki ve 6 ay beklemeden geçiş yapabilirim oyle değil mi

hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Aralık 2025 09:53

Kadroludan sözleşmeliye geçişlerde memuriyet statüsü değiştiği için bir sorun yaşamazsınız. Asıl sorun kadrolu-kadrolu ya da sözleşmeli-sözleşmeli arası geçişlerde yani aynı statü arası geçişlerde oluyor. İstisna olarak kitte 3 yıl çalışmadıkça başka bir kamu kurumuna (diploma ile öğrenim değişikliği hariç) atamanız yapılmayabiliyor. Geçişlerle ilgili genelde bilgiler bu şekilde.

hanhun44, 2 saat önce
aday memur olmam buna engel olur mu peki ve 6 ay beklemeden geçiş yapabilirim oyle değil mi

hanhun44
Aday Memur
30 Aralık 2025 10:48
cok teşekkür ederim
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?kadroludan sözleşmeliye veya kite geçiş Kadroya Geçmek İstemeyen 4/B Personelin Durumu Hk.Maaş sorunu4B sözleşmeliden 4B sözleşmeliye geçiş

Sözlük

sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 1 günün filmi 1 yasaklı madde testleri 1 şu an çalan şarkı 1 kar tatili 1 jaws 1 kayıp malezya uçağı 1 2026 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3

Son Haberler

21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltıÇiftçilere sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendiParavan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklamaKahraman şehitlerimiz için veda töreni düzenlendiEkonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda aynı kalarak 99,5 oldu

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.