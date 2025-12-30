Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
kadroludan sözleşmeliye veya kite geçiş


30 Aralık 2025 07:32
arkadaşlar şu an kadrolu aday memurum 2024 kpss puanı ile aynı puanla sözleşmeliye veya kite geçiş yapabilir miyim

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
30 Aralık 2025 07:43

geçebilirsin


hanhun44
Aday Memur
30 Aralık 2025 09:21
aday memur olmam buna engel olur mu peki 6 ay bekleme süresi olur mu

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
30 Aralık 2025 10:26

4b sözleşme ile KİT sözleşmenin kapsamları 657 kadroludan farklı. 6 ay bekleme süresi, kadroludan başka bir kadroluya geçişte geçerli olur.

