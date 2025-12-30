Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Zamlı ücret hakkında


30 Aralık 2025 09:19
Zamlı ücret hakkında

Selamlar. Ocak ayında diyelim 1 ocakta nöbet tutuyoruz. Memur zammından yararlanıyor mu bu nöbetler?

