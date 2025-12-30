Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Mazeret atamasında açık kadro olmazsa ne olur?


30 Aralık 2025 09:26
Mazeret atamasında açık kadro olmazsa ne olur?

Sağlık özrüne başvuracağım ocak ayında. İstediğim yerde açık yoksa süreç nasıl işliyor


coshuva
Genel Müdür
30 Aralık 2025 10:43

diğer atamalardan hiç farkı yok.


Adem IŞIKK
Aday Memur
30 Aralık 2025 10:54

Hacam adı üstünde sağlık özrü. Nasıl farkı olmuyor

coshuva, 4 saat önce

diğer atamalardan hiç farkı yok.


coshuva
Genel Müdür
30 Aralık 2025 10:58

hocam sağlık özrü atamasının diğer atama çeşitlerine göre herhangi bir avantajı yok. sağlık özrünüz varsa sadece tayin isteme hakkı elde ediyorsunuz okadar.

Adem IŞIKK, 3 saat önce

Hacam adı üstünde sağlık özrü. Nasıl farkı olmuyor

Toplam 3 mesaj

